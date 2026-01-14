Писториус заявил о возможном прекращении существования НАТО

Речь о координации государств-членов НАТО в Арктике шла на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров министра обороны с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Берлин. В рамках мероприятия у него спросили, можно ли отнести эту концепцию к миссии по безопасности в Гренландии, которую альянс прорабатывает совместно с рядом стран-партнеров. По сведениям Писториуса, западные государства обсуждают концепцию Arctic Century в контексте безопасности Арктики и Северной Атлантики, но для реализации этой идеи необходима структура НАТО. Как он уточнил, пока сложно говорить о сроках, в которые ее могут оформить, также еще предстоит определить, кто именно будет в ней участвовать.