The Times: Британия хочет финансировать Украину за счет нефти России

При этом The Times подчеркивает, что пока не ясно, насколько реализуем такой механизм на практике. По данным источника, Лондону предстоит оценить юридические риски, в том числе возможные претензии со стороны судовладельцев, страховщиков и стран, под флагами которых ходят танкеры. Отдельно обсуждается, в каком формате могут быть оформлены конфискации и последующие продажи нефти, чтобы избежать судебных споров и обвинений в нарушении международного права.