The Times: Британия хочет финансировать Украину за счет нефти России

Британия хочет воздействовать на так называемый «теневой флот» России.
Великобритания рассматривает возможность направлять средства от продажи конфискованной нефти, перевозимой судами так называемого «теневого флота» России, на финансирование военных действий Украины. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в правительстве Соединенного Королевства. По данным издания, обсуждение идет в рамках ужесточения контроля за соблюдением санкций против российской нефтяной отрасли и усиления экономического давления на Москву.
«В рамках обсуждаемых вариантов Великобритания не только прекратит поступление средств в ВПК России, но и перенаправит деньги, полученные от продажи нефти, находящейся под санкциями, на Украину», — говорится в публикации The Times. Газета утверждает, что идея стала предметом консультаций между профильными министерствами и юридическими советниками правительства.
При этом The Times подчеркивает, что пока не ясно, насколько реализуем такой механизм на практике. По данным источника, Лондону предстоит оценить юридические риски, в том числе возможные претензии со стороны судовладельцев, страховщиков и стран, под флагами которых ходят танкеры. Отдельно обсуждается, в каком формате могут быть оформлены конфискации и последующие продажи нефти, чтобы избежать судебных споров и обвинений в нарушении международного права.
На фоне этих обсуждений в Москве критикуют и сам термин «теневой флот». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что такого понятия не существует в международном морском праве. По ее словам, чиновники Евросоюза и их союзники используют этот термин, чтобы подвести под вторичные санкции любую деятельность, связанную с российскими энергоресурсами, и вынудить другие государства подчиняться их ограничениям.