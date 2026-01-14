Ричмонд
Захарова: Атакуя танкеры в Чёрном море, Киев пренебрегает интересами Казахстана и США

Россия в резких выражениях осудила атаку на танкеры в Чёрном море, назвав её террористической. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нанесённый 13 января по коммерческим судам удар наносит вред не только Казахстану, но и США.

Источник: Life.ru

«13 января в Чёрном море украинскими дронами были атакованы нефтяные танкеры, зафрахтованные для перевозки казахстанской нефти в интересах иностранных потребителей», — подчеркнула она.

Спикер МИД назвала инцидент «варварским нападением киевского режима». В Москве утверждают, что атака ставит под угрозу глобальную энергетическую стабильность и демонстрирует пренебрежение Киева интересами Казахстана и даже США.

Российская сторона заявила, что с пониманием восприняла обеспокоенность, выраженную Казахстаном. МИД РФ поддерживает тезис Астаны о необходимости совместных шагов для предотвращения подобных инцидентов в будущем и призывает к «действенным мерам» для усмирения Киева.

Напомним, в Министерстве энергетики Казахстана подтвердили, что в акватории Черного моря подверглись атаке два гражданских танкера. Первый назывался Matida и шёл под флагом Мальты, второй — Delta Harmony — под флагом Либерии. По счастливому стечению обстоятельств, при ударе никто не пострадал. Также удалось избежать и разлива нефтепродуктов — в момент атаки танкеры были пусты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

