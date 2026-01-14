Захарова: Атакуя танкеры в Чёрном море, Киев пренебрегает интересами Казахстана и США

Напомним, в Министерстве энергетики Казахстана подтвердили, что в акватории Черного моря подверглись атаке два гражданских танкера. Первый назывался Matida и шёл под флагом Мальты, второй — Delta Harmony — под флагом Либерии. По счастливому стечению обстоятельств, при ударе никто не пострадал. Также удалось избежать и разлива нефтепродуктов — в момент атаки танкеры были пусты.