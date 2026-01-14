Ричмонд
Зеленский заговорил о необходимости расширения мобилизации на Украине

Владимир Зеленский, комментируя назначение нового министра обороны Украины, заявил о необходимости расширения мобилизационных процессов в стране.

Владимир Зеленский, комментируя назначение нового министра обороны Украины, заявил о необходимости расширения мобилизационных процессов в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Верховная рада в среду проголосовала за назначение бывшего главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. Новый руководитель ведомства сообщил о намерении провести аудит работы военкоматов, Вооруженных сил Украины и самого министерства обороны.

По словам Зеленского, после встречи с новым министром было отмечено, что требуются значительно более масштабные изменения в системе мобилизации, которые, по его мнению, должны обеспечить дополнительные возможности как для сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в государстве.

«Нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации», — сказал глава киевского режима.

Власти Украины в последнее время сталкиваются с нехваткой личного состава в вооруженных силах, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан нередко становятся причиной скандалов и протестов. В сети распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением физической силы.

В январе этого года новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о коррупции и злоупотреблении служебными обязанностями в системе ТЦК и СП.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

