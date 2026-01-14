Ричмонд
Эксперт Михайлов: назначение Федорова главой МО Украины не изменит ситуацию

Политолог считает, что Запад и Киев пытаются взять под контроль военные расходы на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Назначением министром обороны Украины вице-премьера — министра цифровой информации Михаила Федорова Киев или его западные партнеры хотят взять под контроль колоссальные военные траты, выразил мнение политолог Евгений Михайлов в интервью «360».

Эксперт отметил, что должность главы Минобороны является самой коррупционной на Украине, и либо сами украинские власти, либо их западные партнеры сменой министров надеются не допустить хищения выделяемых средств.

«Но знаете, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется. В лучшую сторону не будет ничего для Украины», — резюмировал Михайлов.

Ранее сообщалось, что Верховная рада назначила Федорова новым министром обороны Украины со второй попытки. В своем выступлении перед парламентариями он заявил, что дефицит в бюджете Минобороны составляет 300 млрд гривен (более 545 млрд рублей), 2 млн украинцев находятся в розыске, а 200 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили свои части.

Отметим, до Федорова эту должность занимал Денис Шмыгаль.