Эксперт Михайлов: назначение Федорова главой МО Украины не изменит ситуацию

Ранее сообщалось, что Верховная рада назначила Федорова новым министром обороны Украины со второй попытки. В своем выступлении перед парламентариями он заявил, что дефицит в бюджете Минобороны составляет 300 млрд гривен (более 545 млрд рублей), 2 млн украинцев находятся в розыске, а 200 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставили свои части.