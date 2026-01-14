Ричмонд
Временная поверенная в делах Британии вызвана в МИД России

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия была вызвана в Министерство иностранных дел России. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на российский МИД.

Источник: Life.ru

Причины вызова пока неизвестны.

Кстати, ранее министр обороны Британии помечтал о похищении Путина. Заявления британского министра вызвали резкую реакцию в России. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг Хили жёсткой критике, назвав его высказывания «галлюцинациями» и расценив их как прямое посягательство на суверенитет РФ. По словам политика, подобные заявления выходят за рамки допустимой риторики и носят опасный характер.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

