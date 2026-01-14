Временная поверенная в делах Британии вызвана в МИД России

Причины вызова пока неизвестны.
Кстати, ранее министр обороны Британии помечтал о похищении Путина. Заявления британского министра вызвали резкую реакцию в России. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подверг Хили жёсткой критике, назвав его высказывания «галлюцинациями» и расценив их как прямое посягательство на суверенитет РФ. По словам политика, подобные заявления выходят за рамки допустимой риторики и носят опасный характер.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.Читать дальше