Зеленский: На Украине объявят режим ЧС в энергетике

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине собираются объявить режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Такое решение связано с серьезными проблемами в энергосистеме страны, вызванными повреждениями инфраструктуры и перебоями в поставках электричества. По словам Зеленского, этот шаг необходим для защиты населения и обеспечения стабильного энергоснабжения.
Напомним, что буквально на днях почти по всей территории Киева произошел полный блэкаут. Жители украинской столицы в своих соцсетях выкладывали фото подтверждения того, что у них в домах абсолютно нет отопления и света.