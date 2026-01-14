Ричмонд
Зеленский: На Украине объявят режим ЧС в энергетике

На Украине наблюдаются большие проблемы в энергоснабжении.

Источник: Комсомольская правда

Лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине собираются объявить режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Такое решение связано с серьезными проблемами в энергосистеме страны, вызванными повреждениями инфраструктуры и перебоями в поставках электричества. По словам Зеленского, этот шаг необходим для защиты населения и обеспечения стабильного энергоснабжения.

Напомним, что буквально на днях почти по всей территории Киева произошел полный блэкаут. Жители украинской столицы в своих соцсетях выкладывали фото подтверждения того, что у них в домах абсолютно нет отопления и света.