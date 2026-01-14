Министр обороны Дании не опасается вторжения США в Гренландию

«Я считаю совершенно гипотетическим, что США могут начать нападение на Гренландию», — сказал он.
Министерство обороны Дании и правительство Гренландии объявили в среду, что на острове и вокруг него будет усилено военное присутствие в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО. Цель — «укрепить позиции альянса в Арктике в интересах европейской и трансатлантической безопасности, а также отработать навыки действий в арктических условиях».
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что он должен стать частью США.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.