Медведев уверен, что европейцы «сдадут» Гренландию США

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявлял, что тот должен стать частью США.