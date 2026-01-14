Ричмонд
Медведев уверен, что европейцы «сдадут» Гренландию США

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Европейские страны, несмотря на громкие заявления, скорее всего, «сдадут» Гренландию, что и станет большим прецедентом для сообщества. Таким образом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в X заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о «беспрецедентных последствиях» возможного нарушения суверенитета владеющей островом Дании со стороны США.

Источник: РИА "Новости"

«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику?» — задался по-английски вопросом Медведев.

«Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию, — выразил уверенность он. — И вот это уже отличный европейский прецедент!».

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявлял, что тот должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним, США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. На нем располагается американская космическая база Питуффик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении и контроля арктической зоны.

