«Россия может»: в США раскрыли, какой сигнал Москва послала Западу

В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса «Орешник» поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.