«Россия может»: в США раскрыли, какой сигнал Москва послала Западу

«Этот удар был выверенным сигналом для НАТО: Россия может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые западные системы ПВО не в состоянии перехватить», — говорится в публикации.
Отмечается, что использование гиперзвуковых ракет, которые могут иметь ядерное снаряжение, стало откровенным напоминанием о возможностях Москвы.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. В понедельник ведомство уточнило, что атака вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса «Орешник» поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома предприятия.