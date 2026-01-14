США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа

Также агентство ссылается на разговор с израильским дипломатом, по словам которого, президент Штатов Дональд Трамп уже принял решение о проведении операции, но пока не определился с её масштабами и сроками.
Сегодня СМИ сообщали, что США выводят часть персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с крупнейшей в регионе авиабазы Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Американские чиновники утверждают, что это не эвакуация, а меры предосторожности на фоне сложной ситуации.
