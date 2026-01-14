Трамп потребовал от Дании немедленно убрать из Гренландии собачьи упряжки

«Она жизненно важна для “Золотого купола”, который мы строим. НАТО должно помочь нам в этом. ЕСЛИ МЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕМ, ЭТО СДЕЛАЮТ РОССИЯ ИЛИ КИТАЙ, А ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ! В военном плане, без огромной мощи Соединенных Штатов, которую я в значительной степени создал во время своего первого срока и сейчас вывожу на новый, еще более высокий уровень, НАТО не будет эффективной силой или сдерживающим фактором — даже близко! Они это знают, и я тоже. НАТО становится гораздо более грозным и эффективным, когда Гренландия находится в руках СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ», — заявил Дональд Трамп.