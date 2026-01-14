Ричмонд
Медведев: Отказ ЕС от Гренландии станет отличным европейским прецедентом

Дмитрий Медведев считает, что Европа откажется от Гренландии в случае захвата острова США.

Источник: Комсомольская правда

Отказ ЕС от Гренландии и передача острова США станет отличным европейским прецедентом. Такое мнение в социальной сети X выразил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Что они будут делать?! Похитят президента? Нанесут ядерный удар по США? Конечно, нет. Они просто наложат в штаны и откажутся от Гренландии. И это стало бы отличным европейским прецедентом», — написал политик.

Так Медведев высказался о том, что в действительности может произойти, если США захватят Гренландию, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о беспрецедентных последствиях в случае нарушения суверенитета Дании.

Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила ЕС вспомнить, как они реагировали на события в Крыму 2014 года. Такое заявление дипломат высказала на фоне слов президента США Дональда Трампа о притязаниях на Гренландию.

