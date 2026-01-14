Европарламент призвал ЕК и Совет ЕС создать план помощи для Гренландии и Дании

Руководство Европарламента призвало Еврокомиссию совместно с Советом Евросоюза создать план помощи для Гренландии и Дании на фоне угроз Америки. Эта информация следует из заявления, опубликованного на сайте ЕП.
В документе говорится, что Европарламент обеспокоен планами США по захвату острова.
«Европейский парламент призвал Европейскую комиссию и Совет ЕС определить конкретные и практические меры поддержки Гренландии и Дании», — указано в сообщении органа Европы.
В документе также уточняется, что меры поддержки должны соответствовать принципам и правам объединения, а также Уставу НАТО.
Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп уже давно высказывает угрозы в адрес Гренландии. Сейчас политик открыто заявляет о своем намерении добиться присоединения этого региона к США любыми средствами, включая и военный путь.