Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии за $700 млрд

По информации издания, более дешёвой альтернативой может стать договор о свободной ассоциации, предполагающий финансовую помощь США в обмен на размещение американских войск на острове. Идея принадлежит американскому президенту Дональду Трампу, который заявил, что Гренландия нужна для создания «золотого купола» и призвал НАТО содействовать включению острова в состав Штатов.
Для обсуждения предложений госсекретарь Марк Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс встретились в Вашингтоне с главами МИД Дании и Гренландии. Сумма в 700 миллиардов делает эту потенциальную сделку одной из самых дорогих в истории.
Напомним, Дональд Трамп не раз озвучивал свои претензии на владение Гренландией и говорил, что остров имеет стратегическое значение для нацбезопасности США. Он объясняет это интересами США в Арктике. В Когресс уже внесён законопроект о предоставлении Гренландии статуса американского штата. На фоне такой политики Вашингтона военное руководство Дании призывает перебросить войска из Балтийского моря в Гренландию. Трамп же откровенно издевается над датчанами и требует «убраться» с острова, который нельзя защитить «одними собачьими упряжками».
