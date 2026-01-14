Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии за $700 млрд

Напомним, Дональд Трамп не раз озвучивал свои претензии на владение Гренландией и говорил, что остров имеет стратегическое значение для нацбезопасности США. Он объясняет это интересами США в Арктике. В Когресс уже внесён законопроект о предоставлении Гренландии статуса американского штата. На фоне такой политики Вашингтона военное руководство Дании призывает перебросить войска из Балтийского моря в Гренландию. Трамп же откровенно издевается над датчанами и требует «убраться» с острова, который нельзя защитить «одними собачьими упряжками».