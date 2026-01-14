Ричмонд
Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии за $700 млрд

Госсекретарю США Марко Рубио поручено подготовить предложение о покупке Гренландии у Дании за 700 миллиардов долларов. Об этой сенсационной инициативе, превышающей половину годового бюджета Пентагона, сообщает NBC News.

По информации издания, более дешёвой альтернативой может стать договор о свободной ассоциации, предполагающий финансовую помощь США в обмен на размещение американских войск на острове. Идея принадлежит американскому президенту Дональду Трампу, который заявил, что Гренландия нужна для создания «золотого купола» и призвал НАТО содействовать включению острова в состав Штатов.

Для обсуждения предложений госсекретарь Марк Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс встретились в Вашингтоне с главами МИД Дании и Гренландии. Сумма в 700 миллиардов делает эту потенциальную сделку одной из самых дорогих в истории.

Напомним, Дональд Трамп не раз озвучивал свои претензии на владение Гренландией и говорил, что остров имеет стратегическое значение для нацбезопасности США. Он объясняет это интересами США в Арктике. В Когресс уже внесён законопроект о предоставлении Гренландии статуса американского штата. На фоне такой политики Вашингтона военное руководство Дании призывает перебросить войска из Балтийского моря в Гренландию. Трамп же откровенно издевается над датчанами и требует «убраться» с острова, который нельзя защитить «одними собачьими упряжками».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

