Заявления США о Гренландии назвали грубым вызовом международному праву

«Европейский парламент безоговорочно осудил заявления, сделанные администрацией [американского президента Дональда] Трампа относительно Гренландии, которые представляют собой грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности страны НАТО. Такие заявления неприемлемы, и им не место в отношениях между демократическими партнёрами», — говорится в документе.
Напомним, что Дональд Трамп активно ратует за присоединение Гренландии к США, которая сейчас является автономным регионом Дании. Глава Штатов заинтересовался самым большим в мире островом из-за его стратегической локации — он может стать удобным плацдармом для расширения американского присутствия в Арктике. Белый дом рассматривает вопрос силового присоединения Гренландии, но готов и решить вопрос деньгами — стоимость острова уже оценили в 700 миллиардов долларов.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.