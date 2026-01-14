Заявления США о Гренландии назвали грубым вызовом международному праву

Напомним, что Дональд Трамп активно ратует за присоединение Гренландии к США, которая сейчас является автономным регионом Дании. Глава Штатов заинтересовался самым большим в мире островом из-за его стратегической локации — он может стать удобным плацдармом для расширения американского присутствия в Арктике. Белый дом рассматривает вопрос силового присоединения Гренландии, но готов и решить вопрос деньгами — стоимость острова уже оценили в 700 миллиардов долларов.