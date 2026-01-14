Ричмонд
Заявления США о Гренландии назвали грубым вызовом международному праву

Лидеры крупнейших фракций Европейского парламента осудили претензии США на Гренландию, назвав их грубым вызовом международному праву. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Европарламента.

Источник: Life.ru

«Европейский парламент безоговорочно осудил заявления, сделанные администрацией [американского президента Дональда] Трампа относительно Гренландии, которые представляют собой грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности страны НАТО. Такие заявления неприемлемы, и им не место в отношениях между демократическими партнёрами», — говорится в документе.

Напомним, что Дональд Трамп активно ратует за присоединение Гренландии к США, которая сейчас является автономным регионом Дании. Глава Штатов заинтересовался самым большим в мире островом из-за его стратегической локации — он может стать удобным плацдармом для расширения американского присутствия в Арктике. Белый дом рассматривает вопрос силового присоединения Гренландии, но готов и решить вопрос деньгами — стоимость острова уже оценили в 700 миллиардов долларов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

