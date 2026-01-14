Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Украины анонсировали введение режима ЧС в энергетике

Заниматься поддержкой людей и общин в сложных условиях поручено министру энергетики Украины.

Источник: Аргументы и факты

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике введут на Украине, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации», — приводит его слова ТАСС.

Зеленский также сообщил, что заниматься поддержкой людей и общин в таких условиях, а также решать практические вопросы поручено первому вице-премьеру — министру энергетики Украины.

Отметим, в среду, 14 января, на эту должность был назначен Денис Шмыгаль.

Напомним, 13 января украинские СМИ сообщили, что в Киеве после ночных атак на объекты энергетики наступил почти полный блэкаут. Замминистра энергетики Украины Николай Колесник, прогнозов по срокам восстановления электроснабжения в городе нет.

На фоне перебоев с электроснабжением из-за опасений временного закрытия торговых точек жители Киева и Киевской области начали активно запасаться продуктами первой необходимости — хлебом и питьевой водой.