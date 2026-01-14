Власти Украины анонсировали введение режима ЧС в энергетике

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетике введут на Украине, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации», — приводит его слова ТАСС.
Зеленский также сообщил, что заниматься поддержкой людей и общин в таких условиях, а также решать практические вопросы поручено первому вице-премьеру — министру энергетики Украины.
Отметим, в среду, 14 января, на эту должность был назначен Денис Шмыгаль.
Напомним, 13 января украинские СМИ сообщили, что в Киеве после ночных атак на объекты энергетики наступил почти полный блэкаут. Замминистра энергетики Украины Николай Колесник, прогнозов по срокам восстановления электроснабжения в городе нет.
На фоне перебоев с электроснабжением из-за опасений временного закрытия торговых точек жители Киева и Киевской области начали активно запасаться продуктами первой необходимости — хлебом и питьевой водой.