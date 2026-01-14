ПВО сбила 39 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем

Ранее сообщалось, что в период с девяти утра до часа дня по московскому времени расчёты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Как следует из сообщения Министерства обороны России 28 из этих дронов были уничтожены в воздушном пространстве над Азовским морем, три — над территорией Республики Крым и ещё два — над Краснодарским краем.