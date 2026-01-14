ПВО сбила 39 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем

В период с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты 39 украинских беспилотников самолётного типа. Наибольшее количество дронов, 12 единиц, уничтожено над территорией Краснодарского края, 11 — над акваторией Азовского моря, ещё 7 — над Белгородской областью. По 4, 3 и 2 беспилотника сбито над Ростовской и Курской областями, а также над территорией Республики Крым.
Ранее сообщалось, что в период с девяти утра до часа дня по московскому времени расчёты противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Как следует из сообщения Министерства обороны России 28 из этих дронов были уничтожены в воздушном пространстве над Азовским морем, три — над территорией Республики Крым и ещё два — над Краснодарским краем.
