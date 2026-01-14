Зеленский анонсировал введение режима ЧС в энергетике Украины

Напомним, что на Украине набирает обороты колоссальный энергетический кризис, вчера Незалежная и вовсе осталась без главы Минэнерго, после того как Верховная рада не смогла проголосовать за назначение на эту должность Дениса Шмыгаля. Он, к слову, перед этим обещал провести Незалежную через острую фазу энергокризиса, но, кажется, доверия у парламентариев не вызвал. Только сегодня в ходе второго голосования Рада всё же набрала нужное количество голосов.