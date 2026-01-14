«Галльский петух прокукарекал»: Медведев спрогнозировал Гренландии незавидное будущее

Напомним, Дональд Трамп намерен включить Гренландию в состав США. Сейчас остров — автономия в составе Дании. Вашингтон видит в нём плацдарм для выхода в Арктику. На фоне чего в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнс и госсекретаря Марко Рубио с главой МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссеном и его гренландским коллегой Вивианом Мотцфельдтом. Ранее NBC оценил стоимость Гренландии в 700 миллиардов долларов.