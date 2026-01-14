«Галльский петух прокукарекал»: Медведев спрогнозировал Гренландии незавидное будущее

Он прокомментировал в соцсети X слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который назвал возможное нарушение суверенитета Дании «беспрецедентным».
«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику?» — написал Медведев.
По его мнению, ничего экстремального не произойдёт. Европа просто уступит Гренландию.
«Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию, наделав полные штаны дерьма. И вот это уже отличный европейский прецедент!» — уверен он.
Напомним, Дональд Трамп намерен включить Гренландию в состав США. Сейчас остров — автономия в составе Дании. Вашингтон видит в нём плацдарм для выхода в Арктику. На фоне чего в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнс и госсекретаря Марко Рубио с главой МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссеном и его гренландским коллегой Вивианом Мотцфельдтом. Ранее NBC оценил стоимость Гренландии в 700 миллиардов долларов.
