Медведев: Аннексия Гренландии станет отличным прецедентом для Европы

Аннексия Гренландии Соединенными Штатами станет «отличным европейским прецедентом», поскольку страны Евросоюза (ЕС) никак не отреагируют на угрозы Вашингтона и «просто сдадут» остров. Такое мнение в среду, 14 января, выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— Галльский петух прокукарекал, что, если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию, — написал политик на своей странице в соцсети X.
14 января пресс-служба Белого дома на официальной странице в X опубликовала изображение, на которой две собачьи упряжки с флагом Гренландии стоят на перекрестке между Вашингтоном и Пекином с Москвой. Подпись под иллюстрацией предлагает жителям острова выбрать между США и Россией.
В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя угрозы Вашингтона в адрес Гренландии, высказалась, что в НАТО действует девиз «один за всех, все за одного». При этом она не уточнила, против кого пойдут все участники альянса, учитывая, что в нем состоят и Дания, и США.