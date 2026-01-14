Медведев: Аннексия Гренландии станет отличным прецедентом для Европы

В тот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя угрозы Вашингтона в адрес Гренландии, высказалась, что в НАТО действует девиз «один за всех, все за одного». При этом она не уточнила, против кого пойдут все участники альянса, учитывая, что в нем состоят и Дания, и США.