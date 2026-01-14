Ричмонд
Рубио заверил конгресс в отсутствии американских войск в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в письме председателю комитета по международным делам сената Джиму Ришу заверил, что в настоящее время американских войск на территории Венесуэлы нет, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.

Источник: Reuters

«В настоящее время в Венесуэле нет подразделений вооружённых сил США», — говорится в письме Рубио, направленном главе профильного сенатского комитета.

Госсекретарь подчеркнул, что в случае начала новых военных операций, предполагающих вовлечение американских вооружённых сил в боевые действия, администрация будет действовать в строгом соответствии с конституцией США и уведомит конгресс в порядке, предусмотренном законом о военных полномочиях. «В случае проведения любых новых операций, связанных с вовлечением вооружённых сил США в боевые действия, мы направим письменные уведомления в соответствии с разделом 4 (a) резолюции о военных полномочиях», — отметил Рубио.

Письмо стало ответом на обращение сенатора Риша, который ранее попросил президента Дональда Трампа разъяснить статус американских сил в Венесуэле после операции по захвату президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в Каракасе в начале месяца.

Как отмечает телеканал, в своём обращении сенатор, среди прочего, призвал администрацию официально подтвердить завершение операции «Абсолютная решимость» и прекращение участия американских военных в боевых действиях на территории Венесуэлы.

