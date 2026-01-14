Зеленский объявил о создании штаба для координации ситуации в Киеве

«Будет создан штаб по координации ситуации в городе Киеве, который будет работать постоянно», — заявил экс-комик.
Он также поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа из-за аномальных морозов и увеличить число пунктов обогрева для населения. Температура в украинской столице опустилась до минус 17 градусов ночью, а по прогнозам, холода до минус 20 градусов продержатся как минимум до конца января. В городе уже второй день сохраняется режим массовых отключений электроэнергии.
Ранее сообщалось, что на Украине будет введён режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Данное решение объявил Владимир Зеленский, заявив, что «в целом в энергетике Украины будет введён режим чрезвычайной ситуации». Координацией взаимодействия с населением и решением оперативных вопросов, по его словам, займётся первый вице-премьер — недавно назначенный министр энергетики Денис Шмыгаль.
