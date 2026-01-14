Ричмонд
Европарламент осудил заявления США о Гренландии

Лидеры ведущих фракций Европарламента категорически назвали заявления США о Гренландии грубым вызовом международному праву.

Источник: Аргументы и факты

Высшие должностные лица ведущих фракций Европейского парламента жестко раскритиковали заявления Соединенных Штатов относительно Гренландии, расценив их как серьезное нарушение международного права и выразив решительное несогласие. Об этом свидетельствует совместное заявление фракций законодательного органа, опубликованное его пресс-службой.

«Европейский парламент безоговорочно осудил заявления, сделанные администрацией Трампа относительно Гренландии, которые представляют собой грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, суверенитета и территориальной целостности страны НАТО», — указывается в документе. Там подчеркивается, что подобные заявления неприемлемы и недопустимы в отношениях между демократическими партнерами.

В заявлении также указывается, что ЕП обратился к Еврокомиссии и Евросовету с призывом определить «конкретные и значимые меры поддержки для Гренландии и Дании». Важно отметить, что Европарламент, являясь консультативным органом Евросоюза, не имеет полномочий давать указания другим институтам ЕС, а может лишь направлять обращения или призывы.

Особое внимание Европарламент уделил тому факту, что в 1916 году США и Дания заключили соглашение, в котором Вашингтон подтвердил полный суверенитет Дании над Гренландией, и это соглашение по-прежнему имеет юридическую силу.

Напомним, что Трамп неоднократно высказывался о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил убежденность в возможности ее аннексии.

Гренландия является автономной территорией в составе Дании. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали Договор об обороне Гренландии, в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО. В соответствии с этим договором, США приняли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа в итоге «сдаст» Гренландию США.

