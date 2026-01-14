Европарламент осудил заявления США о Гренландии

В заявлении также указывается, что ЕП обратился к Еврокомиссии и Евросовету с призывом определить «конкретные и значимые меры поддержки для Гренландии и Дании». Важно отметить, что Европарламент, являясь консультативным органом Евросоюза, не имеет полномочий давать указания другим институтам ЕС, а может лишь направлять обращения или призывы.