Мишустин и Турчин обсудили вопросы сотрудничества Москвы и Минска

Председатель правительства Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным, в частности, они обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух государств, сказано на сайте кабмина РФ.
Михаил Мишустин и Александр Турчин рассмотрели вопросы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества двух стран, а также обсудили реализацию совместных проектов в различных отраслях.
«уделили особое внимание укреплению интеграционного взаимодействия в Союзном государстве России и Белоруссии и в Евразийском экономическом союзе», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.