Посольство РФ предупредило граждан о росте русофобских настроений в Польше

Российское посольство в Варшаве призвало граждан Российской Федерации проявлять повышенную осторожность и по возможности отказаться от посещения Польши в связи с усилением антироссийских настроений на территории этой страны.
В Telegram-канале посольства было опубликовано сообщение о том, что в Польше наблюдается эскалация русофобии и учащение ситуаций, когда россияне становятся мишенью необоснованных обвинений и преследований.
В диппредставительстве также обратили внимание на то, что посещение новых регионов Российской Федерации может быть расценено польскими властями, по инициативе Украины, как нарушение законодательства.
Посольство настоятельно рекомендует гражданам России избегать поездок в Польшу, если в них нет острой необходимости.
Ранее стало известно о прекращении деятельности последнего генерального консульства Российской Федерации в Польше, а именно генконсульства в Гданьске. В результате, консульское обслуживание российских граждан и иностранных граждан в Польше теперь сосредоточено исключительно в консульском отделе российского посольства в Варшаве.