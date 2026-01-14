Посольство РФ предупредило граждан о росте русофобских настроений в Польше

Ранее стало известно о прекращении деятельности последнего генерального консульства Российской Федерации в Польше, а именно генконсульства в Гданьске. В результате, консульское обслуживание российских граждан и иностранных граждан в Польше теперь сосредоточено исключительно в консульском отделе российского посольства в Варшаве.