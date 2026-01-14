Ричмонд
AFP: саудовская сторона не даст использовать свое небо для ударов по Ирану

Саудовская Аравия гарантировала властям Ирана, что не позволит использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных ударов по исламской республике.

Источник: Аргументы и факты

Саудовская Аравия гарантировала властям Ирана, что не позволит использовать свое воздушное пространство и территорию для возможных ударов по исламской республике, пишет Agence France-Presse со ссылкой на источники в саудовской армии и правительстве.

По данным агентства, Эр-Рияд напрямую проинформировал Тегеран, что королевство не будет участвовать в каких-либо военных действиях против Ирана и не предоставит свою территорию или воздушное пространство для этих целей.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников сообщало, что военная операция США против Ирана «выглядит вероятной» и может начаться в ближайшие 24 часа. Согласно источникам Reuters, президент Штатов Дональд Трамп, по всей видимости, принял решение о проведении операции, однако ее масштабы и сроки пока неясны.

