Дании не удалось убедить США отказаться от планов на Гренландию

«США уже имеют широкий военный доступ к Гренландии, и они всегда могут запросить увеличение своего присутствия в Гренландии. По этой причине мы хотели бы услышать, есть ли у США какие-либо дополнительные запросы. В этом отношении мы конструктивно рассмотрим любой такой запрос», — сказал он.