Дании не удалось убедить США отказаться от планов на Гренландию

«США уже имеют широкий военный доступ к Гренландии, и они всегда могут запросить увеличение своего присутствия в Гренландии. По этой причине мы хотели бы услышать, есть ли у США какие-либо дополнительные запросы. В этом отношении мы конструктивно рассмотрим любой такой запрос», — сказал он.
Премьер-министр Дании сообщил, что датская и американская стороны создадут рабочую группу высокого уровня для переговоров по ситуации вокруг острова. «Гренландия на данный момент и в обозримом будущем останется в составе Королевства Дания», — заявил Ларс Лекке Расмуссен. Он также опроверг слова президента США Дональда Трампа о китайских кораблях у острова. Он заявил, что военное присутствие КНР у Гренландии наблюдалось около 10 лет назад.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о заинтересованности США в контроле над Гренландией, объясняя это соображениями национальной безопасности. Сегодня американский президент заявил, что США защитят Гренландию от влияния России и Китая. При этом Дания и власти Гренландии исключали возможность присоединения острова к США.