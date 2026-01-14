Дания не смогла убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией

Дания не смогла убедить Соединенные Штаты отказаться от стремления завладеть Гренландией, заявил министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен.
Он также отметил, что ни Россия, ни Китай не представляют угрозы безопасности в районе острова. По словам главы внешнеполитического ведомства, Копенгаген лишь частично разделяет обеспокоенность американской стороны в вопросах безопасности Гренландии.
«В настоящее время нет угрозы со стороны России и Китая. По крайней мере угрозы, с которой мы не можем справиться. Например, китайские инвестиции. Мы этого избегали благодаря тесному сотрудничеству между Данией и Гренландией», — сказал он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с администрацией США.