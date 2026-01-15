Новые назначения в правительстве Молдовы: итоги первого заседания в 2026 году

«Елена Грумеза будет отвечать за все, что связано с цифровой трансформацией Министерства финансов и подведомственных учреждений. У нее большой опыт работы в консалтинговых компаниях, Национальном банке, Всемирном банке и в правительстве Молдовы», — заявил министр финансов Андриан Гаврилица.