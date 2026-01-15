Новые назначения в правительстве Молдовы: итоги первого заседания в 2026 году

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Первое в 2026 году заседание правительства Молдовы состоялось в среду. По его результатам был проведен ряд назначений новых государственных секретарей в Министерстве экономического развития и цифровизации, Министерстве финансов и Министерстве культуры.
Так, госсекретарем Минэкономразвития стал Олег Бивол. Известно, что он — представитель молдавской диаспоры в Ирландии, где ранее занимал государственную должность.
«Работал в департаменте финансов Агентства по делам детей и семьи Министерства здравоохранения Ирландии. Он окончил Академию экономических наук Молдовы, а также Стокгольмский университет, обладает большим опытом», -сообщил о новом назначенце глава Минэкономразвития Еуджен Осмокеску.
На пост государственного секретаря Министерства финансов назначена Елена Грумеза, он будет отвечать за сферу цифровой трансформации ведомства.
«Елена Грумеза будет отвечать за все, что связано с цифровой трансформацией Министерства финансов и подведомственных учреждений. У нее большой опыт работы в консалтинговых компаниях, Национальном банке, Всемирном банке и в правительстве Молдовы», — заявил министр финансов Андриан Гаврилица.
В Министерстве культуры должность государственного секретаря займет экс-депутат от фракции партии «Действие и солидарность» (PAS) Марчела Нистор, которая будет курировать вопросы искусств и креативных индустрий.
Также на заседании правительства приняло решение о назначении Георге Амбросие и Раду Войтиковского заместителями генерального директора Национального агентства автомобильного транспорта, руководителем Бельцкого территориального бюро Государственной канцелярии стадл Роман Григораш, а Ион Бузинский — новым заместителем руководителя этого учреждения.