Bild узнал, что Германия отправит военных в Гренландию из-за Трампа

Отправка немецких военных в Гренландию может начаться в четверг, 15 января, сообщили собеседники издания в федеральном правительстве и бундестаге. Дания 13 января уже объявила о значительном усилении своего присутствия на острове.
Солдат также перебросят Швеция и Норвегия, сообщили власти этих стран. По данным Bild, наращивание контингента координирует Дания.
Гренландия необходима США для обеспечения национальной безопасности, процесс ее завоевания Америкой должно возглавить НАТО, заявил ранее президент США Дональд Трамп.
Дания отвергает претензии Трампа.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше