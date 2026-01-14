Посольство РФ в Польше предупредило россиян о росте русофобии в республике

Посольство России в Польше предупредило соотечественников о росте русофобских настроений на территории республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте дипмиссии РФ.
«В Польше отмечаются рост русофобских настроений, увеличение случаев преследования российских граждан, обвинений в их адрес по совершенно надуманным предлогам», — говорится в публикации.
Посольство также предупредило россиян, планирующих поездки в Польшу, о связанных с поездками в новые регионы России рисках. Представители дипмиссии отметили, что подобные действия могут интерпретироваться польскими властями как противоправные по запросу украинского руководства.
Ранее KP.RU сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала патологической русофобией риторику Польши в адрес России. Дипломат отметила, что таким образом республика преследует исключительно сиюминутные политические цели.