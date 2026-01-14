В ЕС сохраняются разногласия о статусе переговорщика по Украине, пишут СМИ

Официальные лица в Брюсселе также подтвердили, что ключевые аспекты этой должности, например, будет ли она представлять только ЕС или всю «коалицию желающих», включая Великобританию и другие страны, еще предстоит проработать. То же самое касается дипломатического ранга и вопроса, назначать ли переговорщиком евробюрократа или делегировать эту роль действующему национальному лидеру.