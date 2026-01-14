Дубинский: власти Украины скрывают дефицит газа отключением отопления

Власти Украины отключают отопление в жилых домах под видом последствий атак ВС России, чтобы скрыть дефицит газа, считает украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
В своем Telegram-канале он отметил, что для отопительного сезона Украине требуется около 10 млрд м.куб газа, тогда как закупили при пустых хранилищах всего 6,5 млрд м.куб голубого топлива.
«Дефицит — 3,5 млрд м.куб газа. Чем же его покрыли? Отключениями тепла под видом последствий российских атак», — резюмировал парламентарий.
Напомним, 13 января украинские СМИ сообщили, что в Киеве после ночных ударов по объектам энергетики наступил почти полный блэкаут. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине объявят о чрезвычайной ситуации в энергетике.