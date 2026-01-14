Ричмонд
Расмуссен призвал Трампа уважать красные линии Дании по Гренландии

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме призвал президента США Дональда Трампа уважать красные линии Копенгагена в вопросе Гренландии.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме призвал президента США Дональда Трампа уважать красные линии Копенгагена в вопросе Гренландии.

Глава ведомства напомнил, что дипломатические отношения между странами продолжаются непрерывно на протяжении 225 лет, что является рекордом среди всех союзников США.

«У нас есть идеальная рамка сотрудничества, которую можно использовать. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, хотя мы и не были столь успешны, чтобы добиться того, чтобы наш американский коллега сказал: “Извините, это было полное недоразумение, мы отказываемся от своих амбиций”, — очевидно, что разногласия существуют», — сказал Ларс Лекке Расмуссен.

Министр отметил, что Копенгаген признает целесообразность проведения переговоров на высоком уровне, чтобы изучить, есть ли возможность учесть обеспокоенность Трампа, одновременно уважая красные линии Дании.

Расмуссен отметил, что именно такую работу планируется начать, добавив, что пока неясно, удастся ли достичь согласия с американской стороной.

«Именно эту работу мы и начнем. Возможно ли это — я не знаю», — сказал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военных действий в Венесуэле охарактеризовал Гренландию как регион, который «абсолютно необходим» Соединенным Штатам.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, госсекретарь США Марко Рубио в ходе разъяснений для конгресса подчеркнул, что Вашингтон не планирует военное вторжение на остров. По словам главы внешнеполитического ведомства, американская администрация ставит своей целью выкуп территории у Дании.

