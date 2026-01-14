Ричмонд
Белый дом предложил Гренландии выбор между США и РФ с КНР

Белый дом разместил в соцсетях картинку с предложением жителям Гренландии выбрать между Соединенными Штатами и Россией с Китаем.

Белый дом разместил в соцсетях картинку с предложением жителям Гренландии выбрать между Соединенными Штатами и Россией с Китаем.

На опубликованном изображении запечатлены две собачьи упряжки, перед которыми обозначены два пути: один — в сторону США, другой — в сторону КНР и РФ.

«Какой из путей выбираешь, гренландец?» — сказано в публикации Белого дома.

Напомним, Гренландия обладает статусом автономии в составе Дании. Согласно двустороннему договору 1951 года, США несут обязательства по обороне данной территории в дополнение к обязательствам в рамках Североатлантического альянса.

Ранее американский лидер Дональд Трамп на фоне военных действий в Венесуэле охарактеризовал Гренландию как регион, который «абсолютно необходим» Соединенным Штатам. Также появилась информация, что в администрации Трампа обсуждалась возможность выплаты жителям Гренландии разовых пособий в размере до 100 тысяч долларов.

