Белый дом предложил Гренландии выбор между США и РФ с КНР

Белый дом разместил в соцсетях картинку с предложением жителям Гренландии выбрать между Соединенными Штатами и Россией с Китаем.
На опубликованном изображении запечатлены две собачьи упряжки, перед которыми обозначены два пути: один — в сторону США, другой — в сторону КНР и РФ.
«Какой из путей выбираешь, гренландец?» — сказано в публикации Белого дома.
Напомним, Гренландия обладает статусом автономии в составе Дании. Согласно двустороннему договору 1951 года, США несут обязательства по обороне данной территории в дополнение к обязательствам в рамках Североатлантического альянса.
Ранее американский лидер Дональд Трамп на фоне военных действий в Венесуэле охарактеризовал Гренландию как регион, который «абсолютно необходим» Соединенным Штатам. Также появилась информация, что в администрации Трампа обсуждалась возможность выплаты жителям Гренландии разовых пособий в размере до 100 тысяч долларов.