Белый дом предложил Гренландии выбор между США и РФ с КНР

Ранее американский лидер Дональд Трамп на фоне военных действий в Венесуэле охарактеризовал Гренландию как регион, который «абсолютно необходим» Соединенным Штатам. Также появилась информация, что в администрации Трампа обсуждалась возможность выплаты жителям Гренландии разовых пособий в размере до 100 тысяч долларов.