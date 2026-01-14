Глава МИД Дании: в Гренландии нет угрозы от России или Китая, это ложь

Разведка Гренландии опровергла присутствие сил РФ и КНР в регионе.
Гренландия не испытывает военной угрозы со стороны России и КНР. Данные национальной разведки не подтверждают заявления США о повышенной активности военно-морских сил этих стран в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
«В Гренландии нет угрозы от России или Китая. Утверждение США о том, что повсюду около острова военные корабли КНР, не соответствует действительности», — сообщил Расмуссен в интервью The Guardian.
Министр уточнил, что Копенгаген внимательно отслеживает военную активность в Северной Атлантике и Арктике, в том числе с участием третьих стран. Он подчеркнул, что Гренландия остается зоной интереса НАТО, но текущая обстановка не требует изменения уровня готовности датских или союзных сил в регионе. По данным МИД, датское правительство регулярно получает закрытые сводки от спецслужб и командования вооруженных сил по всем инцидентам, связанным с присутствием иностранных военных судов у арктических территорий королевства.