Глава МИД Дании: в Гренландии нет угрозы от России или Китая, это ложь

Гренландия не испытывает военной угрозы со стороны России и КНР. Данные национальной разведки не подтверждают заявления США о повышенной активности военно-морских сил этих стран в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Гренландия не испытывает военной угрозы со стороны России и КНР. Данные национальной разведки не подтверждают заявления США о повышенной активности военно-морских сил этих стран в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«В Гренландии нет угрозы от России или Китая. Утверждение США о том, что повсюду около острова военные корабли КНР, не соответствует действительности», — сообщил Расмуссен в интервью The Guardian.

Министр уточнил, что Копенгаген внимательно отслеживает военную активность в Северной Атлантике и Арктике, в том числе с участием третьих стран. Он подчеркнул, что Гренландия остается зоной интереса НАТО, но текущая обстановка не требует изменения уровня готовности датских или союзных сил в регионе. По данным МИД, датское правительство регулярно получает закрытые сводки от спецслужб и командования вооруженных сил по всем инцидентам, связанным с присутствием иностранных военных судов у арктических территорий королевства.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
