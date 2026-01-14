Шесть самолетов-заправщиков США вылетели с авиабазы в Катаре

Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов передавало, что ряду военных дали указание к вечеру среды покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне прошлого года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала и по которой после этого Иран нанес удары.