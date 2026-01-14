Ричмонд
Шесть самолетов-заправщиков США вылетели с авиабазы в Катаре

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Шесть самолетов-заправщиков США вылетели на юг с авиабазы в Катаре, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Источник: Reuters

Речь идет о стратегических самолет-заправщиках ВВС США Boeing KC-135 Stratotanker, которые покинули американскую базу в Катаре Аль-Удейд. Такие самолеты могут осуществлять дозаправку в воздухе боевых и транспортных машин. KC-135 является одним из ключевых элементов масштабных операций ВВС США, обеспечивая их дальность и непрерывность.

Все шесть заправщиков США выключили транспондеры вскоре после взлета с базы в Катаре.

Ранее в среду агентство Рейтер со ссылкой на трех дипломатов передавало, что ряду военных дали указание к вечеру среды покинуть базу США Аль-Удейд в Катаре, откуда в июне прошлого года в преддверии ударов США по Ирану эвакуировали часть персонала и по которой после этого Иран нанес удары.

Рейтер также передавал, со ссылкой на неназванного израильского чиновника, что президент США Дональд Трамп, по всей видимости, уже принял решение о военном вмешательстве в Иране.

Власти Катара подтвердили вывоз части персонала с расположенной на его территории американской авиабазы Аль-Удейд в связи с нынешним развитием событий в регионе.

