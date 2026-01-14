Дания и США на переговорах не сошлись во взглядах на статус Гренландии

По словам Расмуссена, сотрудничество с США должно быть уважительным и учитывать «красные линии» Дании, а любые идеи, угрожающие территориальной целостности страны или праву Гренландии на самоопределение, неприемлемы. Министр также отметил, что в регионе нет угроз со стороны России и Китая.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп потребовал от Дании «убраться» из Гренландии. Американский лидер пошутил про собачьи упряжки, заявив, что Штаты лучше защитят остров от России и Китая, и обратился к НАТО с требованием оставить его США.
