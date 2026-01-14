Ричмонд
Дания и США на переговорах не сошлись во взглядах на статус Гренландии

Дания и США сохраняют принципиальные разногласия по вопросу Гренландии, заявил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с американской стороной. В связи с этим будет создана рабочая группа высокого уровня для поиска совместного решения.

Источник: Life.ru

По словам Расмуссена, сотрудничество с США должно быть уважительным и учитывать «красные линии» Дании, а любые идеи, угрожающие территориальной целостности страны или праву Гренландии на самоопределение, неприемлемы. Министр также отметил, что в регионе нет угроз со стороны России и Китая.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп потребовал от Дании «убраться» из Гренландии. Американский лидер пошутил про собачьи упряжки, заявив, что Штаты лучше защитят остров от России и Китая, и обратился к НАТО с требованием оставить его США.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

