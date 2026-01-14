Reuters сообщил о возможном ударе США по Ирану в течение суток

США могут нанести военный удар по Ирану в ближайшие 24 часа, сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников и источник в израильском правительстве. По данным агентства, Дональд Трамп уже принял такое решение. На фоне эскалации США начали сокращать персонал на своей крупнейшей базе в Катаре — Аль-Удейд. Иран, в свою очередь, предупредил соседей по Персидскому заливу об ответных ударах по их территориям в случае американской атаки. Трамп ранее призвал протестующих в Иране «захватывать учреждения» и пообещал им помощь.