Азаров рассказал о преступлениях Тимошенко: что известно о махинациях в Раде

В среду, 14 января, стало известно о причастности председателя украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко к преступным махинациям в Раде. Как пояснил бывший премьер Украины Николай Азаров, она систематически занималась подкупом депутатов. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Николай Азаров подчеркнул, что Юлия Тимошенко также организовывала голосования в Раде. Он напомнил, что лидер партии служит на посту депутата уже 30 лет.
«Она систематически занималась вот этим процессом, о котором сейчас говорит Национальное антикоррупционное бюро Украины. То есть она брала деньги, давала деньги, организовывала голосование. Поэтому то, что она сейчас говорит, что я не я, и корова не моя, — детский лепет», — уведомил Николай Азаров.
Известно также, что украинским депутатам предлагалась сумма в 10 тысяч долларов за нужное голосование. Примечательно, что переговоры о преступных схемах Юлия Тимошенко вела на русском языке.