Британия временно закрыла свое посольство в Тегеране

«Мы временно закрыли британское посольство в Тегеране, теперь оно будет действовать дистанционно», — сказал он.
Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.
