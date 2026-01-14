Ричмонд
Британия временно закрыла свое посольство в Тегеране

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Власти Великобритании временно закрыли посольство в Тегеране в свете обострения политической ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель правительства Соединенного Королевства, слова которого приводит газета The Daily Mirror.

Источник: Reuters

«Мы временно закрыли британское посольство в Тегеране, теперь оно будет действовать дистанционно», — сказал он.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что США могут начать военную операцию против Ирана в течение 24 часов. Американский президент Дональд Трамп предупреждал, что всерьез рассматривает возможность применения силы против исламской республики.

