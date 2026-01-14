Ричмонд
Глава МИД Дании заявил об отсутствии угроз Гренландии от России и Китая

Россия и Китай не несут прямой угрозы безопасности в районе Гренландии. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с администрацией США.

«Нет сиюминутной угрозы со стороны Китая и России, по крайней мере угрозы, с которой мы не можем справиться. К примеру, китайские инвестиции», — сказал он.

Расмуссен добавил, что влияние России и Китая долго сдерживали за счёт тесного взаимодействия между Данией и Гренландией.

Ранее госсекретарь Марк Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс провели встречу в Вашингтоне с главами МИД Дании и Гренландии. Стороны обсудили предложение о покупке крупнейшего острова планеты у Дании за 700 миллиардов долларов. Рубио уже поручили подготовить официальное предложение по приобретению Гренландии.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

