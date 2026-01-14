Дания официально опровергла заявления Трампа о военном присутствии КНР у Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен публично опроверг заявления президента США Дональда Трампа о присутствии китайских военных кораблей вблизи Гренландии.
На пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом Расмуссен заявил, что, согласно данным датской разведки, корабли ВМС Китая не появлялись у берегов острова уже около десяти лет.
Он назвал нарратив о китайском военном присутствии ложным и подчеркнул, что встреча прошла конструктивно, как откровенный диалог между равными партнёрами.
Ранее сообщалось, что защищать Гренландию от США отправят двух солдат из Норвегии.
