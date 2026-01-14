Ричмонд
Дания официально опровергла заявления Трампа о военном присутствии КНР у Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен публично опроверг заявления президента США Дональда Трампа о присутствии китайских военных кораблей вблизи Гренландии.

На пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом Расмуссен заявил, что, согласно данным датской разведки, корабли ВМС Китая не появлялись у берегов острова уже около десяти лет.

Он назвал нарратив о китайском военном присутствии ложным и подчеркнул, что встреча прошла конструктивно, как откровенный диалог между равными партнёрами.

Ранее сообщалось, что защищать Гренландию от США отправят двух солдат из Норвегии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

