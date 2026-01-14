Ричмонд
Лондон может передать Киеву доходы от продажи нефти «теневого флота»

Великобритании изучает возможность передачи средств от перепродажи нефти с захваченных танкеров «теневого флота» на военные нужды Украины.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Великобритании рассматривает вариант направления средств, полученных от перепродажи нефти с захваченных танкеров так называемого теневого флота, на финансирование военных нужд Украины. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По данным издания, подобный шаг рассматривается как способ одновременно нанести экономический ущерб России и усилить поддержку Киева в военной сфере. Лондон, таким образом, ищет дополнительные инструменты давления и помощи в условиях продолжающегося конфликта.

В то же время подчеркивается, что практическая реализация этих планов остается под вопросом, поскольку существуют юридические и технические сложности, которые могут помешать их воплощению.

Ранее журналисты Daily Mail выразили мнение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер подвергнет серьезной угрозе военнослужащих своей страны, если направит их на Украину.

