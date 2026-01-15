Трамп заявил о задержании виновного в утечке информации о Венесуэле

«Еще одна очень важная, по моему мнению, вещь состоит в том, что был выявлен тот, через кого шла утечка [данных]. И он сейчас в тюрьме. Это тот, кто слил информацию о Венесуэле», — отметил американский лидер, назвав этого человека «очень плохим». «Он, вероятно, проведет там (за решеткой — прим. ТАСС) длительное время. Посмотрим, что будет», — добавил Трамп.
«Могут быть и другие. Мы вам сообщим об этом. Мы идем по их следу», — сказал он, имея в виду возможность задержания других лиц, причастных к утечкам информации. Президент США не уточнил, какие именно сведения были раскрыты. Он также не назвал имя и должность задержанного.