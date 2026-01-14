Ричмонд
Белый дом предложил гренландцам выбрать между США и Россией с КНР

Белый дом обратился к жителям Гренландии через социальную сеть X, опубликовав изображение с символическим выбором.

Белый дом обратился к жителям Гренландии через социальную сеть X, опубликовав изображение с символическим выбором. На картинке, предположительно сгенерированной искусственным интеллектом, изображены две собачьи упряжки на перепутье.

Слева показан освещённый солнцем Белый дом и флаг США, справа — флаги России и Китая на фоне грозовых туч и молний, а также силуэты храма Василия Блаженного и Великой Китайский стены. Подпись гласит: «В какую сторону, гренландец?».

Эта публикация последовала за неоднократными заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что США в любом случае получат контроль над Гренландией, иначе это сделают Россия или Китай.

Ранее сообщалось, что Дания официально опровергла заявления Трампа о военном присутствии КНР у Гренландии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

