Белый дом предложил гренландцам выбрать между США и Россией с КНР

Белый дом обратился к жителям Гренландии через социальную сеть X, опубликовав изображение с символическим выбором. На картинке, предположительно сгенерированной искусственным интеллектом, изображены две собачьи упряжки на перепутье.
Слева показан освещённый солнцем Белый дом и флаг США, справа — флаги России и Китая на фоне грозовых туч и молний, а также силуэты храма Василия Блаженного и Великой Китайский стены. Подпись гласит: «В какую сторону, гренландец?».
Эта публикация последовала за неоднократными заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что США в любом случае получат контроль над Гренландией, иначе это сделают Россия или Китай.
Ранее сообщалось, что Дания официально опровергла заявления Трампа о военном присутствии КНР у Гренландии.
