Трамп заявил о прекращении убийств в Иране и об отсутствии в планах казней

«На данный момент мне сообщили, что убийства прекращены, что казни остановлены и что их проведение не планируется. Многие говорили последние пару дней, что сегодня должен был быть день казни», — сообщил американский лидер.
Трамп не уточнил, из каких конкретно источников получена эта информация, но сказал, что считает их надежными, а сообщение будет проверено.
Агентство Fars 1 января сообщило о переросших в столкновения с полицией беспорядках в Иране. Тогда стало известно о трех погибших. На следующий день Трамп заявил, что его государство окажет поддержку участникам протеста, если власти Ирана будут убивать мирных митингующих. Спустя время, 3 января, агентство Mehr сообщило об изъятии полицейскими оружия у протестующих.
Телеканал Fox News 6 января узнал о захвате протестующими двух городов на западе Ирана, а газета The Times днем ранее выяснила, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи разработал план эвакуации из Тегерана на случай, если власти не смогут подавить протесты.
Глава иранского МИДа Аббас Аракчи на встрече с послами других государств заявил, что власти Ирана взяли под контроль ситуацию с массовыми протестами в стране. На фоне происходящего в ведомство были вызваны послы ФРГ, Великобритании и Франции.
Также отмечалось, что число погибших в результате протестов в Иране выросло до 538, среди них 490 протестующих и 48 сотрудников службы безопасности. Президент страны Масуд Пезешкиан призвал иранцев выразить несогласие с противниками государственной политики, так как подстрекатели могут разрушить всë общество.