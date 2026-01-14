Дмитрий Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что европейские страны в итоге уступят Гренландию США.
В своём посте в социальной сети X он иронично прокомментировал заявления о возможных «беспрецедентных последствиях» в случае нарушения суверенитета Дании, предположив, что реальным итогом станет именно передача острова, что создаст, по его выражению, «отличный европейский прецедент».
«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию, наделав полные штаны дерьма. И вот это уже отличный европейский прецедент!» — написал Медведев.
Ранее сообщалось, что Белый дом предложил гренландцам выбрать между США и Россией с КНР.
