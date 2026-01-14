Дмитрий Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США

«Галльский петух прокукарекал, что если суверенитет Дании будет нарушен, последствия будут беспрецедентными. Интересно, что будет? Украдут президента США? Ударят ядерным оружием по союзнику? Нет, конечно. Просто сдадут Гренландию, наделав полные штаны дерьма. И вот это уже отличный европейский прецедент!» — написал Медведев.