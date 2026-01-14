Трамп заявил, что на улицах Ирана перестали убивать протестующих

Ранее в западных СМИ сообщалось, что Штаты могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация, что США выводят часть персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с крупнейшей в регионе авиабазы Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Американские чиновники утверждают, что это не эвакуация, а меры предосторожности на фоне сложной ситуации.