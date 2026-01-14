Ричмонд
Трамп заявил, что на улицах Ирана перестали убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Овальном кабинете сделал заявление о ситуации с протестами в Иране. По его словам, поступившая из надёжных источников информация свидетельствует о прекращении гибели демонстрантов на улицах иранских городов.

Трамп сообщил, что убийства в Иране прекратились. В ответ на вопрос, снят ли с рассмотрения вариант с применения силы глава Белого дома добавил, что Штаты будут следить за ситуацией. Ранее американский лидер неоднократно предупреждал иранские власти о готовности оказать помощь протестующим в случае жёсткого подавления акций и гибели людей.

Ранее в западных СМИ сообщалось, что Штаты могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация, что США выводят часть персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с крупнейшей в регионе авиабазы Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Американские чиновники утверждают, что это не эвакуация, а меры предосторожности на фоне сложной ситуации.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

