Трамп заявил, что на улицах Ирана перестали убивать протестующих

Трамп сообщил, что убийства в Иране прекратились. В ответ на вопрос, снят ли с рассмотрения вариант с применения силы глава Белого дома добавил, что Штаты будут следить за ситуацией. Ранее американский лидер неоднократно предупреждал иранские власти о готовности оказать помощь протестующим в случае жёсткого подавления акций и гибели людей.
Ранее в западных СМИ сообщалось, что Штаты могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация, что США выводят часть персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с крупнейшей в регионе авиабазы Аль-Удейд, расположенной в Катаре. Американские чиновники утверждают, что это не эвакуация, а меры предосторожности на фоне сложной ситуации.
